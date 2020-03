Tra i nomi che il prossimo mercato dei parametri zero potrebbe riservare, quello di Dries Mertens è forse uno dei più appetibili. La Juventus non si è mai esposta in tal senso, ma alcune voci sono circolate, specialmente per il rapporto che lega il giocatore a Maurizio Sarri. Però, secondo le dichiarazioni di Giuntoli, il ds del Napoli, a Sky Sport, la società vorrebbe rinnovare il contratto al giocatore: "​A che punto è la trattativa per il rinnovo? Stiamo parlando con l'entourage di Dries, la speranza è che rimanga ma alla fine ha dato tanto e dobbiamo rispettare qualsiasi sia la sua scelta. Gli dobbiamo tanto, in questo momento siamo concentrati sul presente. Speranza perché non ha accordi con altre società? Ora stiamo parlando con il suo entourage. Qui è casa sua, sarà lui a decidere se andare e dovremo rispettarlo. Se dovesse rimanere saremo molto contenti di ricominciare da lui".