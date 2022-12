Il Napoli non si ferma, nemmeno sul mercato. Il ds Giuntoli è già al lavoro per pianificare il futuro e l'ultima idea è quella che porta a Nicolò, contratto in scadenza nel 2024 con la Roma e la possibilità di lasciare la capitale con una stagione d'anticipo. Il futuro del classe '99 è ancora un rebus. Al momento non c'è nessuna trattativa per il rinnovo, il giocatore non ha mai manifestato la volontà di andare via ma le richieste per rimanere sono sempre state molto chiare: vuole essere trattato come un top player della squadra, anche a livello economico, adeguando il suo ingaggio a quello degli altri giocatori importanti in rosa. Il Napoli però si affaccia alla finestra e ci pensa davvero, come fa sapere La Gazzetta dello Sport.