Arek Milik è in cerca di una nuova sistemazione. Dopo un’estate in cui è stato vicino a vestire la maglia di più club, tra cui la Juventus, adesso il polacco si trova fuori rosa, con un contratto in scadenza a giugno e tanta voglia di giocare per strappare una convocazione per gli Europei. Lui vorrebbe ritrovare confidenza con le partite già a gennaio, e come riporta Calciomercato.com, il prezzo di vendita è pari a 18 milioni di euro. Per l’ex Ajax si è mosso l’Atletico Madrid, restano possibili anche le piste che portano all’Everton e alla Fiorentina, respinta in estate.