Dopo il pesante addio di Giorgio Chiellini, la Juve ha iniziato a guardare anche in difesa. La grade prestazione di ieri sera di Federico Gatti lascia ben sperare, ma da solo non basta per reggere un intero reparto, vista anche l'età avanzata di Leonardo Bonucci. Proprio per questo, Madama avrebbe messo nel mirino anche altri obiettivi, tra cui il centrale del Napoli Kalidou Koulibaly. Al momento infatti, il senegalese non ha ancora trovato un'intesa per il rinnovo con i partenopei che comunque, stando a quanto riportato dal Corriere dello Sport, starebbero tentando il tutto per tutto per blindare la loro diga.