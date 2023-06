Secondo quanto riferisce Rai Sport, il Napoli avrebbe fatto un sondaggio per Federico Chiesa. L'esterno della Juve, in scadenza nel 2025, non è certo di rimanere a Torino. Negli ultimi giorni la Gazzetta dello Sport aveva riportato come l'entourage del giocatore chiedesse circa 8 milioni di euro per prolungare il contratto con la Juve.