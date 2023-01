Rinforzo per il, il club francese, prossimo avversario della Juventus in Europa League, è vicino ad ingaggiare Jaouen Hadjam, terzino sinistro in forza al Paris FC (squadra che milita in Ligue 2). Il giocatore, classe 2003, firmerà un contratto di 4 anni e mezzo. Lo riporta l'Equipe.