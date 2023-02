Mancano poche ore, circa 10, al calcio d'inizio della sfida dicontro il. In programma questa sera alle 21.00 si accenderanno i riflettori dell'Allianz Stadium, per l'occasione tutto esaurito, per una gara che sancirà in un certo senso le sorti della stagione bianconera. L'Europa League è une in seguito alla penalizzazione i bianconeri ci credono per riuscire ad ottenere un posto in Champions League la prossima stagione. L'importanza della sfida è ormai nota. Ecco perché Massimiliano Allegri dovrà sciogliereCome riferisce il Corriere dello Sport ieri nella rifinitura verso la gara sono stati provati entrambi i moduli: quello convisto contro la Fiorentina e invece il più contenitivo 3-5-2 con Nicolòin mezzo al campo e Federicoin panchina. "Devo ancora valutare un po’ di cose, domenica andiamo a La Spezia, i cambi saranno fondamentali" ha rivelato Max in conferenza stampa ieri per confondere le idee. Ciò che è certo è la presenza dal primo minuto di Dusan, proprio lui che di gol al debutto se ne intende: in Champions gli sono bastati solo 33 secondi per regalare la gioia alla Juventus. Tridente o no Max lo rivelerà stasera, chi però potrà avere più spazio sono i giovani: Samuele Federicosu tutti.