In occasione della, che si celebra ogni, lainaugura un nuovo percorso all'interno del suo museo.Il viaggio nella storia del club bianconero sarà fruibile anche per i non vedenti con l'alfabeto. "Questo progetto conferma la crescita continua di un Museo che non sta mai fermo - commenta il presidente dello Juventus Museum,, attraverso i canali ufficiali del club - e che dimostra come siamo da sempre attenti a facilitare chiunque abbia qualsiasi tipo di disabilità".