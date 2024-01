Juve, il piano per la difesa del 2024

. Un’operazione di mercato che sa di programmazione a lungo termine, un'operazione attraverso la quale i dirigenti bianconeri cercano di ragionare in maniera preventiva sulla difesa del prossimo anno. Il portoghese è reduce da un brutto infortunio al legamento del ginocchio destro, ma è considerato un elemento di grandissima prospettiva per tutte le sue qualità, necessarie per far parte del muro bianconero del futuro. La Juve è intenzionata a portare subito Djaló in bianconero, ma più per una questione di ambientamento che di reale rinforzo nell'immediato.Come riporta Tuttosport, il mirino è puntato sulla prossima stagione quando, per esempiose ne andrà a scadenza di contratto e lo stesso capitan Danilo dovrà fare i conti con un anno in più sulla carta di identità. Così, l’accordo già raggiunto tra Juve e Lille apre a ciò che verrà, e ormai per chiudere il colpo mancano solo i dettagli. E non finisce qui. L’altro tassello futuribile è Dean, il 18enne olandese che la Juve ha girato in “prestito secco” alla Roma e che ha già esordito. Ha qualità e personalità e in questi mesi avrà anche la possibilità di giocare con continuità, anche in Europa League, sotto la guida di un allenatore esperto come Mourinho. Una sorta di tirocinio utile per tornare alla Juventus più pronto. L'ultimo mattone del muro riguarda la resistenza verso le offerte che arriveranno nei confronti di Gleison, che si è ambientato diventando un perno per Allegri.