La storia (d'amore) tra lae Alvaropotrebbe ancora arricchirsi di un terzo capitolo. Come racconta Tuttosport, infatti, la notizia diffusa da Marca secondo cui il classe 1992 aveva rinnovato con l'fino al 2024 prima di tornare a Torino apre nuovi scenari per il futuro dell'attaccante, che i bianconeri potrebbero tentare di re-ingaggiare in prestito: una soluzione, questa, più percorribile rispetto all'apertura di una trattativa con i colchoneros che preveda l'inserimento di una contropartita, e che potrebbe fare buon gioco anche allo stesso club madrileno, il quale in tal modo potrebbe ammortare ulteriormente il costo dello spagnolo a bilancio e cederlo per una cifra inferiore a 35 milioni di euro senza fare minusvalenze.Come noto, del resto, Diegonon è un grande estimatore di Morata, a differenza di Massimilianoche vorrebbe poter ancora contare su di lui e affiancarlo a Dusan, come nella seconda parte dell'ultima stagione. L'Atletico, chiaramente, prende tempo, nella speranza che possa presentarsi un'opzione migliore e più vantaggiosa economicamente, mentre la Juve gioca d'attesa, concentrandosi su altre priorità; attesa che potrebbe rivelarsi dolce, proprio come quella che stanno vivendo ora Alvaro e la moglie, incinta del quarto figlio.