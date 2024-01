La Juventus ragiona sul mercato e studia più fronti, sia in chiave entrate che in uscita. Sì, perché se difesa (ora con Djalò) e attacco con l'inserimento di Yildiz in pianta stabile sembrano al completo, diverso è il quadro per quanto riguarda il centrocampo, che a inizio stagione è rimasto orfano di Pogba e Fagioli per via delle squalifiche, e che finora ha tenuto più che discretamente botta. Ma la Juventus è “corta” a livello numerico, tanto che un’assenza per infortunio o squalifica riporta i numeri sul filo. E così è stato aggregato di recente dalla Juve Next Gen il giovane Nonge, classe 2005.Nei giorni scorsi la Juve ha provato a prendere Jordan Henderson, ex Liverpool di ritorno dall'Arabia e andato alla fine all'Ajax. E così il discorso centrocampo resta aperto, anche in uscita. Come racconta Tuttosport, i radar alla Continassa restano accesi per verificare se c’è la possibilità di intercettare qualche opportunità. E a proposito di potenziali movimenti, c’è da segnalare il fatto che il Monza continua a cullare il desiderio di avere in prestito. Ma prima serve un’alternativa ritenuta almeno altrettanto valida e sempre a costo zero o poco più.