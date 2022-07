Ilnon si ferma più. Dopo otto acquisti già ufficializzati, il club di Silvioe Adrianointende continuare ad agire sul mercato, e l'ultimo nome messo nel mirino porta dritto dritto alla: si tratta di Nicolò, centrocampista classe 2001 attualmente in tournée con i bianconeri negli Stati Uniti, dove sta cercando di mettersi positivamente in mostra per provare a convincere Massimilianoa riservargli un posto in rosa. Impresa non facile, però, considerando l'abbondanza di giocatori nel reparto tra cui il coetaneo Nicolòe il 19enne Fabio, a loro volta a caccia di una conferma.Ed ecco quindi l'inserimento del Monza, che ha già dimostrato di volersi e sapersi muovere con convinzione su più fronti di mercato. Secondo quanto riferito da Sky Sport, il club brianzolo ha intenzioni serie, anche se al momento non ha ancora strappato il "sì" nè del giocatore nè della Juve: Rovella, però piace molto ed è un'idea concreta, motivo per cui Galliani - dopo aver già "pescato" dalla Continassa Filippo- proverà a chiudere anche questo colpo.