Giornata di mercato, giornata di incontri quella di ieri a Milano. Prima quelli con l’avvocato Pimenta, poi con il Genoa per Cambiaso e infine Filippo Antonelli, direttore sportivo del Monza. Il motivo? Fabio Miretti, come vi abbiamo raccontato ieri. Piace molto, moltissimo, ed è il desiderio del club neopromosso in Serie A. Il Monza sta cercando di convincere la Juventus a lasciar partire in prestito il talento classe 2003, ma Cherubini per ora frena. Max Allegri, infatti, vorrebbe osservare da vicino il ragazzo in ritiro, aspettando dunque un secondo momento per valutare eventualmente il prestito. Questo il motivo.



E ORA? - Anche il Monza non ha così tanta fretta, ma vuole scalare le gerarchie per guadagnarsi una posizione di vertice nel caso in cui passasse la decisione del prestito. Si è anche parlato di Nicolò Rovella, spiega Tuttosport, che potrebbe partire a titolo temporaneo.