I punti di forza sono tanti, ma non manca nemmeno qualche "debolezza". Il "tallone d'Achille" del, avversaria dellanella gara di domani, sembra essere l'ultima mezz'ora di gioco: 12, infatti, i gol subiti, solo il Verona (16) ne ha presi di più.L'uomo più in forma della squadra brianzola, invece, è Patrick, che ha preso parte a tre gol (due reti, un assist) nelle ultime quattro partite di Serie A. Gianluca- a meno due dalle 50 reti in campionato - ha segnato tre gol nelle ultime due partite nel torneo, tanti quanti quelli realizzati nelle precedenti 27 sfide. Inoltre, nella stagione invernale (21 dicembre – 20 marzo) degli ultimi due massimi tornei, soltanto Tammy Abraham (11) e Victor Osimhen (10) hanno realizzato più reti del centravanti dei brianzoli (9).