Il Monza ha annunciato l'addio al terzino sinistro argentino Franco(classe 2003), destinato a trasferirsi dalla squadra nerazzurra alla Ternana. Inoltre,Corrado (classe 2000) è in procinto di passare dal Monza al Modena, entrambi i movimenti collegati all'Inter.Con la partenza di Carboni, il Monza ha manifestato interesse per Mitchel. Tuttavia, in alternativa all'olandese dell'Atalanta (classe 2000), il club valuta anche Davidedel Milan (classe 2005) e Samueldella Juventus (classe 2003), quest'ultimo anche richiesto dal Sassuolo. La situazione del mercato delle trasferimenti sembra coinvolgere diversi giocatori di prospettiva, evidenziando la dinamicità e l'interesse da parte di diverse squadre di Serie A.