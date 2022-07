Filipposi sta allenando agli ordini di Massimiliano, con Angel Di Maria, Paul Pogba e compagni. Il suo prossimo futuro, però, non sarà alla. Conteso da mezza Serie A - dal Verona alla Sampdoria passando per Torino e Salernitana - il centrocampista classe 2001, reduce da un'esperienza in prestito al, potrebbe presto finire al, che nella giornata di ieri si è inserito con forza e con ottime possibilità di sbaragliare la concorrenza.Lo riferiscono i colleghi di Calciomercato.com, spiegando come comunque il club bianconero ci punti per il futuro e non vorrebbe cederlo a titolo definitivo, senza però escludere una sua partenza. A breve, quindi, si terrà un incontro con Adrianoper definire i termini dell'operazione, con l'idea di lavorare sulla base di un prestito con diritto di riscatto e controriscatto. A seguire, i brianzoli incontreranno anche gli agenti del giocatore, per un affare che potrebbe chiudersi in poche ore.