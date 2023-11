La sconfitta del Milan contro il Borussia Dortmund avvicina la Juve alla qualificazione per il Mondiale per Club che si disputerà nel 2025. Solo due squadre italiane infatti potranno esserci e un posto è già stato occupato dall'Inter. Al momento, i bianconeri sono avanti nel ranking sia al Milan che al Napoli ma ancora non certi di partecipare. Con i rossoneri ad un passo dall'eliminazione però, crescono le speranze per la Juve. Il mancato raggiungimento degli ottavi infatti sarebbe decisivo in negativo per i rossoneri. Il Napoli è più distaccato e dovrebbe qualificarsi ai quarti per superare la Juve.