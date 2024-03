La partecipazione alla competizione rappresenta una vetrina cruciale per la Juventus, soprattutto dal punto di vista degli sponsor. L'accordo da 45 milioni di euro con Jeep è in scadenza, e la dirigenza bianconera sta attivamente cercando un nuovo marchio interessato a mettere il proprio nome sulla maglia bianconera. Le ultime indiscrezioni indicano un interesse da parte di una compagnia aerea mediorientale.Partecipare al Mondiale per club offre l'opportunità diperché è un torneo in cui si sfidano le migliori squadre del mondo. Questo garantisce prestigio e visibilità, con una platea potenziale di pubblico stimata intorno ai 2,5 miliardi di persone.