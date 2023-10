Juventus-Verona, ci siamo quasi. Alle 20.45 il calcio d'inizio, ecco alcuni dati sul momento bianconero dal sito ufficiale della Juventus:"La Juventus è una delle cinque squadre dei cinque maggiori campionati europei 2023/24 (insieme a Real Madrid, Atlético Madrid Reims e Newcastle) a non avere ancora subito gol su sviluppi di palla inattiva; l’ultima marcatura incassata da fermo dai bianconeri è stata quella di Luperto (Empoli-Juventus, su corner, 22/05/2023).Juventus e Verona hanno effettuato solo cinque conclusioni in seguito a un recupero offensivo in questo campionato di Serie A; l’unica squadra ad averne fatti meno è la Salernitana (due) – i bianconeri, tuttavia, sono riusciti a segnare un gol in questo modo (il primo di questo campionato: Chiesa contro l’Udinese al secondo minuto).La Juventus ha un valore di Expected Goals Contro di 6.2 in questa Serie A; nei maggiori cinque campionati europei sta facendo meglio solamente il Bayern Monaco (5.7). Tuttavia, i bianconeri (sei) hanno subito una rete in meno dei tedeschi (sette) nella stagione in corso.Si affrontano in questo match, da una parte, la squadra che ha subito in percentuale più gol da fuori area in questo campionato (67%, 4/6, la Juventus), e dall’altra una delle cinque ad aver concesso tutti i gol dall’interno dell’area di rigore (il Verona, come Atalanta, Napoli, Roma e Torino)".