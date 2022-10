Come racconta il Corriere dello Sport, è una questione di, lo ha spiegato chiaramente Allegri in conferenza stampa. Ecco perché rimane concreta la possibilità di un ritorno almeno temporaneo al, proprio per consentire a Di Maria di esprimersi al meglio secondo le proprie qualità: in tal caso il tridente sarebbe quello da formazione tipo di questo inizio di stagione, con Di Maria a destra, Kostic a sinistra e Vlahovic al centro.