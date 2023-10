Il tema è relativamente nuovo, ma il dibattito ormai vecchio. Nel calcio di oggi, i moduli sono solo numeri e a fare la differenza è l’occupazione degli spazi. Lagioca con undi base, ma la scelta sugli interpreti può cambiare tutto, così come può succedere a San Siro.Massimilianolo ha chiarito in conferenza stampa. Dalla difesa a tre non si scappa, nonostante le numerose assenze del reparto, e quindi ecco che la linea è presto fatta:. Quello che può cambiare tutto è la scelta dei quinti.Sempre restando alle parole del tecnico livornese, per quanto filtra nel post conferenza sulla destra sembra essere in vantaggio, un esterno dalla spiccata propensione offensiva che andrà ad attaccare gli spazi protetti dae che, a sua volta, non dovrà difendersi dalle avanzate dell’assente. Con il baricentro della manovra d’attacco che si sposterebbe sulla destra. Al contrario, dall’altra parte – sempre secondo quanto ci ha abituati Allegri -, un esterno meno di spinta, più difensivo. Per questo, sul lato mancino parte favoritoe non. Armi, invece, da utilizzare nella seconda parte di match nel caso in cui il risultato lo richiedesse.