Maurizio Sarri parla dei cambiamenti di modulo di questa stagione. Per ora è stato accantonato il trequartista per tornare al 4-3-3 ma cosa accadrà in futuro? "Si adatterà alla disponibilità dei giocatori che abbiamo in questo momento. Poi non ci cambia molto, a livello difensivo prima buttavamo dentro a riformare i 4 centrocampisti il trequartista ora un attaccante esterno. Non ci cambia molto in fase difensiva. In fase offensiva ci sono giocatori che per caratteristiche ci danno più ampiezza come Cuadrado, altri più bravi a giocare dentro al campo. A livello difensivo però non ci cambia moltissimo".