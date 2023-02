Ho visto, ascoltato e segnalato, nel rispetto dei ruoli, per le opportune verifiche e valutazioni. Per ora penso sia corretto che mi fermi qui. — Andrea Abodi (@andreaabodi) February 6, 2023

Dopo le affermazioni choc di, che dichiara in un convegno organizzato nel 2019 di odiare la Juventus e di essere tifosissimo del Napoli, i tifosi bianconeri hanno chiesto l'intervento anche del Ministro dello Sport,Il ministro su Twitter ha commentato così l'incredibile vicenda: "Ho visto, ascoltato e segnalato, nel rispetto dei ruoli, per le opportune verifiche e valutazioni. Per ora penso sia corretto che mi fermi qui."