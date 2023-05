Anche il Ministro dello Sport Andreaha rotto il silenzio via Twitter dopo il caso diche quest'oggi ha visto coinvolto Dusandurante il match tra. Un breve ma significativo commento, con cui il rappresentante del Governo italiano dimostra di avere un pensiero chiaramente diverso anche da quello del tecnico nerazzurro Gianpiero: "Il mio no, il nostro NO AL RAZZISMO non può, non deve, non vuole avere il colore di una maglia o della pelle, non riguarda una religione o un popolo: vale sempre! Come il RISPETTO: vale sempre! E chi sbaglia ne deve rispondere, sempre e ovunque. Le nostre scuse a Dusan Vlahovic!".