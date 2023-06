La storia tra Areke lasembra destinata a continuare. O meglio, a ricominciare, dato che il club bianconero ha deciso di non esercitare l'opzione per ildalpur essendo intenzionato - come emerso anche dall'ultimo vertice tra la società e Massimiliano- a puntare ancora su di lui in vista della prossima stagione. Lo stesso attaccante, come confermato ieri dal ritiro della Polonia, resterebbe più che volentieri a Torino, ma adesso il nodo sta nel trovare un punto di incontro con i francesi.Stando a Il Corriere dello Sport, si tratta nuovamente sulla base di un, ma questa volta con. Che la Juve vorrebbe condizionato alla qualificazione alla prossima, mentre il Marsiglia chiede una sicurezza maggiore, ancorandolo a condizioni più semplici da raggiungere come il numero di presenze stagionali. Il tutto, naturalmente, presuppone ildi contratto di Milik con il club di Pablo, a cui farebbe seguito una nuova intesa con i bianconeri. Nulla di eccessivamente complicato, ma l'accordo resta ancora da trovare.