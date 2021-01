Gianluca Scamacca al centro del mercato. Ne ha parlato ieri sera l’ad del Sassuolo Carnevali prima della sfida contro la Juventus, che monitora il ragazzo, ne ha parlato stamattina La Gazzetta dello Sport, accostandolo al Milan. Infatti – come si legge – i contatti con l’entourage sono costanti, movimenti che vanno in contrasto con l’interesse dei bianconeri. Il Sassuolo è bottega cara per i suoi talenti (proprietaria del cartellino, al Genoa in prestito) e lo valuta 25 milioni di euro.