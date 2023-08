Un sacrificio, possibilmente ad alto prezzo. La Juventus può cedere Moise Kean in questi ultimi giorni di mercato, ma chiede cifre importanti per lasciar partire il proprio centravanti italiano. Fra le società interessate, secondo Tuttosport ci sono Milan e Siviglia, che però non possono presentare offerte economicamente importanti, mentre è il Fulham il club più avanti nelle trattative. Tre prime punte in rosa e la necessità di qualche addio, la Juve si muove.