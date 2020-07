In caso di addio di Zlatan Ibrahimovic, il Milan potrebbe virare su Edin Dzeko. È quanto riporta La Gazzetta dello Sport, che sostiene come il club rossonero non abbia ancora deciso sulla permanenza dell’attaccante svedese, nonostante Pioli caldeggi la sua presenza anche per il prossimo anno. L’incontro tra Ibra e la dirigenza avverrà a fine campionato, nel frattempo il Diavolo si guarda attorno e valuta alternative. Una pista porterebbe al centravanti bosniaco, che la Roma potrebbe sacrificare per questioni di bilancio, alla luce del suo ingaggio molto pesante, pari a 7,5 milioni di euro all’anno. Sulle tracce dell’ex Manchester City c’è anche la Juventus.