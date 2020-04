Secondo il Mundo Deportivo, vicino alle vicende del Barcellona, in estate il Milan tornerà all'assalto di Ivan Rakitic, spesso accostato anche alla Juventus nelle scorse sessioni di mercato. Ivan Gazidis non ha chiuso la porta a colpi d'esperienza e il croato sarebbe perfetto per il nuovo progetto. Sul fronte bianconero, la pista sembra essersi raffreddata, dopo che erano circolate anche ipotesi di uno scambio con Federico Bernardeschi.