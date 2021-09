Ilpunta. Secondo quanto riportato da Calciomercatoweb.it, i rossoneri hanno messo nel mirino il centrocampista francese della, che non è particolarmente piaciuto a misternelle prime uscite stagionali di campionato. Il club bianconero potrebbe dunque decidere di lasciarlo partire a gennaio, o più probabilmente a giugno, per una somma vicina ai 25 milioni di euro. Da non escludere, in alternativa, anche la possibilità di uno scambio con Rafael, attaccante esterno portoghese classe 1999.Rabiot che stasera contro il ​Malmö dovrebbe partire da esterno sinistro.