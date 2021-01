Leonardo Pavoletti è circolato nel casting della Juventus per la quarta punta come affare low cost. Adesso ci starebbe pensando anche il Milan, che come riporta Sky Sport, ha incontrato gli agenti dell’attaccante del Cagliari per sondare il terreno. Riflessioni in corso in casa rossonera, con Maldini e Massara che attendono di capire se questa opzione si possa concretizzare o meno. Un duello, quello tra Juve e Milan, che potrebbe giocarsi anche per Gianluca Scamacca, attaccante del Sassuolo in prestito al Genoa.