Ilsembra essere una "bestia nera" per la. Quella rossonera, infatti, è la squadra contro cui la Vecchia Signora ha sia pareggiato (56) che perso (51) più partite in Serie A: in 174 sfide complessive del massimo campionato sono invece 67 i successi bianconeri. Intanto cresce sempre di più l'attesa per il big match di questa sera a San Siro, in cui si scoprirà se queste statistiche troveranno una conferma oppure saranno "smentite".