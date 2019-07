Secondo quanto riportato da Sky Sport, il Milan ha messo Demiral in cima alla lista dei suoi desideri e preme fortemente per arrivare al centrale turco. Il giocatore, appena arrivato per 18 milioni dal Sassuolo, entra alla perfezione nei piani di Giampaolo, ma la valutazione che ne fa la Juventus blocca i rossoneri. 35-40 milioni, non di meno, con la possibilità di inserire una prelazione per il ri-acquisto del giocatore in futuro. L'idea di perdere Demiral dopo una o due stagioni, desta più che un dubbio nel Milan che vorrebbe rimuovere questa possibilità.