Il problema di questa Juventus è sempre più quello legato alla difesa ed in particolare al terzino sinistro. Massimiliano Allegri ha tre giocatori in quel ruolo e sono Alex Sandro, Luca Pellegrini e Mattia De Sciglio. L'azzurro ex Milan sembra per altro essere vicino al suo rinnovo di contratto con la Juventus ed è per rendimento il migliore tra i tre. Alex Sandro e Luca Pellegrini hanno messo in evidenza soprattutto nella gara di ieri le loro difficoltà. Per l'estate il nome caldo è quello di Andrea Cambiaso del Genoa.



ALEX SANDRO - Alex Sandro è sempre più la brutta copia di quello che si vedeva al Porto. Si sta rendendo protagonista di prestazioni mai degne di nota, ieri visto in un'insolita veste di centrale difensivo è stato protagonista sulla rete del pareggio granata firmato da Belotti. Il terzino brasiliano non è mai incisivo, in avanti spinge poco e nelle chiusure è spesso superficiale. Non di certo il titolare ideale per una squadra che punta in alto. LUCA PELLEGRINI - Luca Pellegrini, terzino sinistro classe 1999 invece è discontinuo per via degli infortuni. Non può essere considerato una certezza da Massimiliano Allegri. Nel corso della sfida contro il Torino infatti l'ex Cagliari è stato costretto ad abbandonare il campo per un infortunio al ginocchio.



DE SCIGLIO - Tra i tre terzini è sicuramente il più affidabile. Pur giocando fuori ruolo, visto che De Sciglio nasce come esterno basso destro. Fortemente voluto da Massimiliano Allegri dopo il prestito al Lione della scorsa stagione. Il suo contratto è in scadenza a giugno ma il giocatore sembra essere vicino al rinnovo. In questa stagione è stato costretto a saltare solamente 6 gare a causa di un infortunio al bicipite femorale ma sempre presente quando chiamato in causa e con prestazioni all'altezza.



FUTURO - Se la Juventus in questa stagione ha dimostrato di avere soltanto Mattia De Sciglio come terzino sinistro ora è pronta a guardare al futuro. Stando a quanto riferito da Tuttosport nei giorni scorsi per l'estate un nome caldo è quello di Andrea Cambiaso, difensore classe 2000 di Genova e di proprietà del Genoa. Il difensore è stato già sondato nel mercato di gennaio ma la società genoana non ha voluto rinunciare al giocatore, tuttavia in estate tutto potrebbe cambiare visto anche il contratto in scadenza nel 2023. L'obiettivo della Juventus stando sempre a Tuttosport sarebbe dunque quello di cedere Alex Sandro e per la corsia sinistra puntare su Mattia De Sciglio, Luca Pellegrini ed appunto Andrea Cambiaso.