6









Gli è bastato poco per far capire di che pasta è fatto. Piaccia o non piaccia, Maurizio Arrivabene è così, "un uomo di ferro", schietto e diretto, a volte anche duro, tanto in privato quanto in pubblico, con un atteggiamento che ha già diviso i tifosi della Juve, tanto più dopo quanto accaduto la scorsa settimana con Paulo Dybala che - probabilmente irritato dalle parole dell'ad sul suo rinnovo - non ha esultato al gol contro l'Udinese gettando uno sguardo polemico verso la tribuna dell'Allianz Stadium.

Del resto, è lui a dover gestire i prolungamenti di contratto dei non pochi giocatori bianconeri in scadenza in questa stagione (oltre alla Joya, anche Federico Bernardeschi, Juan Cuadrado, Mattia De Sciglio e Mattia Perin). La questione è stata approfondita da Tuttosport, che l'ha analizzata da quattro angolature diverse interpellando altrettante figure, tra cui un noto agente e un ex giocatore della Juve.



Sfoglia la gallery per scoprire i loro pareri: