? Non abbiamo ricevuto nessuna vera telefonata". Così ha parlato Faggiano, nuovo direttore sportivo della Sampdoria, in sede di presentazione. La Juve è molto interessata al ragazzo, autore di un Europeo davvero spettacolare. La situazione però sembra chiara: arrivato in blucerchiato solo 12 mesi fa dal Nordsjælland per 7 milioni di euro, ora ne servono almeno 40 per iniziare una discussione concreta. Un messaggio chiaro per Milan, Inter e Juventus che sono da tempo sulle tracce di quella che è stata una intuizione vincente dell’ex Pecini.