"Crederci fino alla fine". Ecco il messaggio social di, che sceglie di esprimersi via story Instagram, dimostrando di essere vicino alla situazione della sua squadra e non certo rassegnato all'idea di lasciare lafuori dalle prime quattro in classifica e dunque in Europa League. Un piazzamento che sarebbe decisivo anche per una possibile permanenza del portoghese, che fuori dalla Champions non vuole starci. E a quel punto potrebbe anche decidere di abbandonare al terzo anno l'avventura juventina...