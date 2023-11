In bocca al lupo, Kenan!



Dopo aver segnato nell'ultima partita, Yildiz cercherà di aiutare la @TFF_Org , già qualificata, a concludere al meglio il suo percorso in Galles per l'ultima partita di qualificazione a #EURO2024 del Gruppo D. pic.twitter.com/RrYDX5kN5E — JuventusFC (@juventusfc) November 21, 2023

"In bocca al lupo, Kenan!". Si apre così il messaggio della Juventus per il suo talento, il classe 2005 che sarà in campo questa sera dopo la straordinaria serata vissuta solo qualche giorno fa. "Dopo aver segnato nell'ultima partita, Yildiz cercherà di aiutare la Turchia, già qualificata, a concludere al meglio il suo percorso in Galles per l'ultima partita di qualificazione a #EURO2024 del Gruppo D", conclude poi.