"Vittoria importante, da grande squadra però adesso subito con la testa alla Champions, ci aspetta una grande battaglia". Così Dusan Vlahovic al termine della sfida di ieri contro la Sampdoria. E l'immagine pubblicata sui social è emblematica: lui davanti a tutti, che abbraccia il gruppo pronto ad andargli incontro, anche se l'autore della rete non è stato certamente lui, bensì Morata. Cosa vuol dire? Che intanto, subito dopo Genova, era pronto a prendersi ancora la squadra sulle spalle e stavolta dal primo minuto, e stavolta in Champions League.



SE SON ROSE... - L'unica certezza di Allegri, prima del Villarreal e a prescindere dai possibili ritorni, è che Dusan ci sarà. L'ha fatto riposare per averlo al meglio, non solo dal punto di vista fisico - lì non c'erano mai stati dubbi -, piuttosto dal punto di vista mentale: dopo 8 partite di fila dal primo minuti e gol pesanti e importanti, il serbo ha tirato il fiato e si è concesso mezz'ora di lotte a Marassi, quando la Juve era già sul doppio vantaggio. Un paio di occasioni le ha quasi procacciate, se non fosse stato per qualche lancio sbagliato dei compagni. Il segnale era chiaro: mentalmente c'è, così come dal punto di vista della condizione. "Adesso subito con la testa alla Champions", scrive. Ha appena assaggiato il sapore delle notti europee: non vuole certamente fermarsi qui.