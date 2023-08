Nella partita contro il Bologna,ha dimostrato ancora una volta perché è considerato uno dei talenti emergenti nel mondo del calcio.Il match, che è stato caratterizzato da momenti di tensione e spirito di competizione, ha visto Vlahovic emergere come l'eroe della giornata per la squadra bianconera. Il suo gol è arrivato al momento giusto, dando speranza e nuova energia alla Juventus mentre cercava di superare il Bologna.Il giorno successivo alla partita, sui social media, Vlahovic ha condiviso un momento di esultanza catturato in una fotografia.Queste parole riflettono chiaramente la sua mentalità ambiziosa e il suo impegno costante per raggiungere risultati migliori.