Igor, due volte ex Juve, nonostante l'ultimo burrascoso addio, non ha mai davvero perso il suo affetto per i colori bianconeri. Stima che ha ribadito anche ieri a L’Equipe: "Nel calcio tutti sono lì a chiedersi come otteniamo risultati, come diventiamo un club che funziona. Ho avuto la possibilità di giocare nel club più forte del mondo, la Juventus, e quando le persone mi chiedono perché vincono, è perché scelgono le persone giuste al posto giusto e gli fanno fare quello che sanno fare. Il negoziante è il negoziante, l’allenatore allena, ecc ecc...". E la stima - sottolinea Tuttosport - è reciproca da parte della Juventus e non potrebbe essere altrimenti visti i risultati del tecnico croato. Ma ci sono i presupposti per una terza vita juventina? Difficile che succeda a breve, visto che la Juve conta ancora su Massimiliano Allegri, ma quella bianconera è una stagione particolare e come andrà a finire si saprà solo dopo le varie sentenze.