Extraterrestre, che corre in forma... spaziale. Il centrocampista della Juve utilizza un tapis roulant antigravitario, macchinario commissionato dalla Nasa per riabituare gli astronauti alla gravità. Serve ad allenare la corsa riducendo la gravità e quindi il peso corporeo che grava sul ginocchio da recuperare. Il campione del mondo ha postato il video su Instagram accompagnandolo con una parola “loading”, in carica, e da due emoticon, la clessidra - il tempo che scorre e che avvicina il suo ritorno in campo - e la faccina che invita al silenzio. Lo riporta Tuttosport.