Dopo l'annuncio in conferenza stampa di Massimiliano Allegri in merito all'indisponibilità di, il francese ha pubblicato sui social un video mentre si allena con un citazione di Pelé: "Il successo non è un caso. È duro lavoro, perseveranza, apprendimento, studio, sacrificio e soprattutto amore per quello che stai facendo o imparando a fare." Non è un momento facile per l'ex Manchester United, criticato fortemente dai tifosi per gli zero minuti giocati da inizio stagione.