"Sono tornato, sono molto felice di essere qui. Non vedo l'ora di indossare di nuovo la maglia della". Queste le prime parole di Paulai canali ufficiali del club bianconero, pronunciate subito dopo il suo arrivo all'aeroporto di Torino Caselle. Apparso entusiasta e sorridente, il centrocampista francese si è poi diretto alla Continassa, dove si è fermato per diversi minuti per scattare foto e firmare autografi ai tanti tifosi bianconeri che non aspettavano altro che il suo ritorno. Ecco il video: