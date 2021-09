Ieri sera la Juventus è andata incontro a un pareggio per 1-1 all'Allianz Stadium contro il Milan. Un match che ha messo a nudo diverse problematiche nella squadra di mister Allegri, che adesso deve riunirsi intorno all'obiettivo della risalita. E se un gruppo è in difficoltà, ci vogliono gli uomini spogliatoio a fare la loro parte per migliorare la situazione.