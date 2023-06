"Calm I'm still here", ovvero "calmi, sono ancora qui", il messaggio di Joseph Nonge pubblicato sui social mentre firma il rinnovo di contratto con la Juventus. Il classe 2005 infatti proprio ieri ha prolungato il suo legame con i bianconeri fino al 2026. Nonge si è messo in mostra nell'ultima stagione nell'under 19 con Paolo Montero ed è uno dei candidati a essere inserito in prima squadra nella tourneé estiva.