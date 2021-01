Questo il messaggio di Capodanno pubblicato oggi pomeriggio su Instagram da Weston McKennie,"Goodbye 2020! Un anno che mi ha decisamente ricordato di dover ringraziare quello che ho e non dare nulla per scontato. Un anno che ci ha messo alla prova in molti modi, qualcosa a cui non eravamo preparati. Per me questo è stato un anno difficilissimo ma che mi ha anche dato tanto. Spero che il 2021 vi riservi tutto ciò che sperate, e anche di più. Buon Anno!"