Mario, attraverso i suoi social, ha mandato questo messaggio ai tifosi bianconeri."È stato un piacere tornare a Torino e celebrare gli ultimi 100 anni della Juventus. Mi sono divertito molto a vedere molti dei miei ex compagni di squadra e altre leggende del calcio, condividere il campo ancora una volta davanti ai nostri fantastici tifosi. È stato speciale far parte di questa grande serata bianconera e ricordare ancora una volta quanto sia diventata grande la Juventus nei 100 anni della proprietà Agnelli. Grazie per l'invito e per il grande supporto, mi sento sempre il benvenuto a Torino e auguro un grande successo a John Elkann e a tutta la famiglia Juventus per il futuro!"