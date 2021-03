Sarà una sfida speciale anche per Lapo Elkann, il "tifoso tra i tifosi". Anche perché in Portogallo, Lapo, ha trascorso alcuni dei mesi duri della riabilitazione dopo il grave incidente automobilistico avvenuto in Israele che l'ha lasciato in bilico tra la vita e la morte, per giorni in bilico. Come raccontato da Tuttosport, "Era in coma, ha avuto un’altra chance, pur con la gamba e il piede segnati; con pazienza e applicazione ne è venuto fuori, rafforzato dentro. Il Portogallo, ovvio, vuol dire CR7, campionissimo con il quale Lapo è in completa simbiosi: non a caso, è stato proprio il fuoriclasse bianconero a consigliargli un fisioterapista di fiducia".



IL MESSAGGIO - "Mi auguro che la squadra ce la faccia e vada più lontano possibile. Auspico che giochino come contro la Lazio. Ho guardato la partita contro la squadra di Simone Inzaghi, orgoglioso di essere bianconero. Ho rivisto la Juve grintosa e dinamica. Se mettono in campo la stessa caparbietà e la stessa cattiveria viste nel match con i biancocelesti hanno tutte le possibilità di battere il Porto e di passare il turno. Ma serve proprio che mostrino quella voglia di combattere che ha travolto la Lazio".