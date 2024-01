Una storia su Instagram quella postata da Moiseche sta scatenando i tifosi. Oggi in conferenza stampa Allegri era intervenuto così parlando di Moise: "Ho parlato con lui per sapere come sta, domani inizia a correre. Mercato? Ne ha parlato il direttore nei giorni scorsi, al mercato ci pensano loro". Certo, l'accostamento all'Atletico Madrid prosegue e prende sempre piede l'idea di un suo possibile rinnovo contrattuale ed una partenza in prestito fino al termine della stagione. Oggi però una storia su Instagram del classe 2000 fa venire qualche dubbio ai tifosi. Un bigliettino con scritto: "Tradotto: "Stai per farlo, Dio è dalla tua parte". Di seguito la foto.